Magazine Atenção à postura dos filhos pode ajudar a detectar problemas como a escoliose idiopática No Brasil, são mais de 1,6 milhão de pessoas de até 18 anos acometidas pelo mal; aproximadamente 160 mil precisam de tratamento cirúrgico e junho é considerado o mês da conscientização do problema

Ao buscar a filha adolescente no colégio, o advogado Ezízio Barbosa, de 63 anos, notou que a postura da garota não estava normal. A coluna de Alice, de 14 anos, parecia desenhar um “C” para o lado direito. Ao comentar o problema com a mulher, eles imaginaram que a má postura da filha era coisa típica do estirão da adolescência e também culpa, em parte, de prát...