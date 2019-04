Magazine Ateliê do Gesto apresenta “Crivo”

O Grupo Ateliê do Gesto apresenta o espetáculo Crivo (foto) nesta sexta-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Sesc Centro. O espetáculo, que já rodou mais de dez cidades brasileiras e passou por mais de 20 festivais, faz uma ponte entre o corpo e a literatura de Guimarães Rosa, presente em três contos de Primeiras Estórias. A trama envolve dois homens que criam...