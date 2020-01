Magazine Associação que quer tirar vídeo do Porta dos Fundos da Netflix reza 'contra comunismo e globalismo' O Centro Dom Bosco é formado por católicos leigos 'que desejam ter uma vida de oração e estudo para a defesa da fé na sociedade'; ali são oferecidas aulas presenciais e online, e a entidade se mantém com doações

Toda sexta-feira reza-se um rosário "pela santificação do clero, pelos Centros da Liga Cristo Rei, contra o comunismo e contra o globalismo” na sede do Centro Dom Bosco (CDB), entidade que tenta na Justiça tirar do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos. O grupo católico ultraconservador ocupa um andar em um prédio comercial no Centro do Rio. Ali oferece de c...