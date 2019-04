Magazine Assista ao primeiro trailer legendado do filme do Coringa, com Joaquin Phoenix Filme que conta a história do arqui-inimigo do Batman estreia no Brasil em 3 de outubro

O primeiro trailer do filme do 'Coringa', protagonizado por Joaquin Phoenix, foi lançado pela Warner Bros nesta quarta-feira (3). 'Joker' gira em torno do icônico arqui-inimigo do Batman e sua história original e individual, nunca vista antes nas telas grandes. “A exploração de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) um homem despejado pela sociedade, não é apenas um estudo d...