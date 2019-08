Magazine Assista ao goiano Willian Kessley que virou as quatro cadeiras no ‘The Voice Brasil’ Cantor, que se emocionou após a apresentação, escolheu a música “Pra Você Acreditar”, do Ferrugem; assista

É de Goiânia o primeiro representante goiano da nova temporada do ‘The Voice Brasil’. Nessa quinta-feira (1º), Willian Kessley, de 26 anos, virou as quatro cadeiras nas audições às cegas ao interpretar a música “Pra Você Acreditar”, do Ferrugem. E como quem consegue o feito de virar mais de uma cadeira tem o direito de escolher o seu técnico, ele escolheu IZA para g...