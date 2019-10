Magazine Assinante do POPULAR receberá ingressos de cinema na sexta-feira

Nesta sexta-feira, 1º de novembro, será realizada a tradicional entrega de ingressos de cinema para assinantes do POPULAR. Será distribuído um par de cortesias de cinema por assinatura para os 100 primeiros assinantes que comparecerem à sede do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha, em Goiânia, a partir das 7 horas. Os ingressos são entregues aos titulares que estiverem prese...