O cenário foi de terra arrasada. A pandemia da Covid-19 que paralisou quase todos os setores da economia atingiu em cheio uma turma que veio de longe tentar o sucesso na música sertaneja em Goiânia. “No início, foram cinco meses de casa fechada. Depois a abertura com a proibição de música ao vivo. Para muitos artistas, não restou outra alternativa a não ser voltar para as cidades de origem e abrir mão do sonho de viver da música”, explica Whisny Soares, 41 anos, gerente-geral de um bar do Setor Marista.

Centro efervescente da música sertaneja no Brasil, Goiânia se tornou nas últimas décadas destino obrigatório de artistas de todos os cantos do País que buscam sucesso e reconhecimento. Na capital, os cantores e músicos buscam atrair a atenção de artistas famosos e empresários. Os shows nos bares com música ao vivo sempre foram a melhor vitrine para isso. Com a flexibilização das medidas de isolamento social e a reabertura de alguns desses palcos, o clima na noite sertaneja é de retomada.

“O caminho nunca foi fácil, mas a pandemia marcou a pior crise que já vivenciamos na área. Ela matou o sonho de muita gente boa que precisou buscar outras formas de sobreviver”, conta o cantor e compositor Márcio José Leão, de 44 anos, da dupla Márcio Leão e Aurélio. Paranaense, o artista se mudou para Goiânia com um amigo com quem formava uma dupla justamente em busca do sonho da fama. O antigo companheiro acabou desistindo da empreitada, e Márcio encontrou em Aurélio um novo parceiro de palcos. Sucesso de público, eles gravam ainda este mês o primeiro DVD.

O que inspira os forasteiros é que praticamente todos os grandes artistas do gênero passaram por Goiânia em algum momento da carreira. Nomes importantes como Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa fizeram o circuito dos barzinhos da capital e de pequenos shows no interior do Estado antes de estourar nacionalmente. A cidade que viu nascer sertanejos famosos como Zezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo e Bruno & Marrone virou uma espécie de indústria do gênero.

Criado em Rio Verde, o cantor Marco Aurélio Junqueira Mattos, de 39 anos, companheiro de dupla de Márcio Leão, sabia que o futuro artístico estava em Goiânia. “Desde os 15 anos, vivo de música. Além de cantar, sou guitarrista e toco violão. A pandemia realmente paralisou a cena. Até cheguei a ganhar cachês como músico em algumas lives. Porém, decidi passar um tempo na casa da minha família no interior, mas nunca pensei em abandonar meu sonho”, explica o artista.

Com a perspectiva de avanço da vacinação e de que os protocolos sanitários sejam eficientes na proteção do público, a expectativa entre os sertanejos é de uma retomada gradual dos eventos. Desde o último decreto da Prefeitura de Goiânia que flexibilizou o funcionamento dos bares, o estabelecimento administrado por Whisny Soares tem show sertanejo todos os dias da semana, inclusive na segunda-feira. “Há uma demanda reprimida enorme tanto do público como dos artistas. Tem até quem se ofereça para cantar sem cachê só para ter oportunidade de ser visto, o que obviamente não aceitamos”, explica.

De olho na plateia

A presença de olheiros, artistas famosos e empresários musicais na plateia dos bares e boates do gênero faz com que as duplas novatas tentem dar o máximo no palco. Conquistar o público é importante para aumentar o engajamento nas redes sociais e ter aquilo que todo sertanejo sonha: uma música que viralize. Foi em uma viagem de trabalho a Goiânia que o empresário paulista Luciano Franklin Pereira, de 46 anos, conheceu a efervescência da cena sertaneja nos bares com música ao vivo.

Gostou tanto do que viu e ouviu que decidiu se mudar para a capital para empresariar artistas sertanejos. A ideia é profissionalizar talentos que tenham potencial para brilhar nacionalmente. “Ao ver uma dupla tocar, você sente quando o pessoal vai vingar. Muitas vezes, o que falta é investimento. A pandemia realmente foi cruel para muitos sertanejos. Acho que 80% tiveram de voltar para casa. Nossa expectativa agora é de que as coisas melhorem. Quando isso acontecer, vai ser só abrir a porteira”, ressalta.



Golpe duro

Com o cancelamento de eventos e fechamentos de locais públicos, o mercado da música ao vivo sofreu um dos golpes mais duros de sua história. “Tive amigos músicos que viraram corretor de imóveis, uber e entregador de comida. Grande parte não conseguiu se manter em Goiânia e voltou para casa”, conta o cantor Alexandre Rodrigues, de 36 anos, que deixou, há quase dez anos, Rondonópolis, no Mato Grosso, para tentar a sorte nos palcos goianos.



Para se manter nesse período, o sertanejo que tem composições gravadas por artistas como Bruno & Marrone e Gabriel Gava contou com apoio financeiro da família e o auxílio emergencial, suporte financeiro do governo federal para trabalhadores informais. “Também fiz pequenos shows em festas particulares. Mas coloquei na minha cabeça que a crise passaria e realmente ela tem dado sinais de que está passando”, explica o músico, que tem agenda cheia e se prepara para lançar o primeiro DVD.