As várias facetas de Ang Lee: cineasta, produtor e roteirista comemora 66 anos de idade Com uma obra bastante diversificada, ele já venceu o Oscar de melhor diretor por duas vezes

São 37 anos de carreira e 17 filmes que ele dirigiu. Trata-se de Ang Lee, cineasta, produtor e roteirista que nasceu em Tawian e hoje comemora 66 anos de idade. Com uma obra bastante diversificada, ele já venceu o Oscar de melhor diretor por duas vezes, primeiro com O Segredo de Brokeback Mountain, em 2005, e depois com As Aventuras de Pi, em 2012. Sua estreia no c...