Magazine As recentes produções dos serviços de streaming que misturam ficção e realidade Histórias baseadas em fatos reais pautam canais por assinatura e serviços de streaming, que seguem produzindo conteúdo originais com um pé na ficção e outro na realidade

Uma condenação injusta que levou cinco jovens para a cadeia e demorou mais de uma década para ser reparada. Uma mãe que foi morta pela própria filha depois de mantê-la doente com medicamentos e abusos psicológicos. Uma prisão de segurança máxima que foi palco de uma fuga com direito a bilhete de despedida. Apesar de parecerem ficção, os argumentos de Olhos que C...