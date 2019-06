Magazine As novas do Roupa

Apesar de um time de veteranos, o Roupa Nova nunca deixou de se atualizar. Seja com parcerias inusitadas e até mesmo com o flerte com outros ritmos, como o sertanejo. “Nós buscamos sempre nos atualizar, seja em composições, arranjos, parte instrumental e visual. Nesse novo projeto, por exemplo, temos a participação da Maite Perroni, uma das maiores artistas mexicanas, su...