Magazine “As mudanças no comportamento alimentar devem ser gradativas”, explica especialista

Cortar o glúten aos poucos é uma das dicas que a nutricionista Elisa Vitória de Almeida Ribeiro apresenta aos que desejam transformar a alimentação do dia a dia. Para a profissional, é preciso dar preferência para verduras, legumes e alimentos que são fontes de proteína. “Meu conselho é que você comece aos poucos reduzindo do seu dia a dia as quantidades de alimentos fontes...