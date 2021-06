Magazine As lutas de João do Rio

No perfil biográfico João do Rio, escrito por Renato Cordeiro Gomes e publicado na Coleção Perfis do Rio, da Editora Relume-Dumará, o autor define seu personagem central dessa maneira: “O repórter, com a máscara do flâneur, lê o espaço público, metonimicamente representado pela rua, como realidade viva e dinâmica. A rua é como o homem: tem corpo e alma”. E como a rua,...