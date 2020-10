Magazine As fases

Seis etapas separam candidatos de todo o país do primeiro lugar do The Voice Brasil, que começa com 64 participantes aprovados e termina com apenas um campeão: Audições às Cegas, Batalhas, Rodada de Fogo (fase que dá início às apresentações ao vivo), Shows ao Vivo (quando o público começa a votar), Semifinal e Final. O prêmio é de R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Un...