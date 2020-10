Magazine As Faces do Demônio entra em definitivo na grade dos cinemas nesta quinta-feira (8) Sua estreia, inicialmente prevista para 26 de março, foi adiada em função da pandemia do novo coronavírus

Depois de dois finais de semana exibido em sistema de pré-estreia, o terror sul-coreano As Faces do Demônio entra em definitivo na grade dos cinemas nesta quinta-feira – sua estreia, inicialmente prevista para 26 de março, foi adiada em função da pandemia do novo coronavírus. À frente da produção está o diretor Kim Hong-sun, que gosta de filmes desse gênero.O longa...