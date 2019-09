Magazine Cine Cultura promove mostra de filmes dirigidos por mulheres a partir desta quinta-feira A abertura será nesta quinta-feira (05), às 19 horas, numa programação que vai até sábado, com entrada gratuita, com curtas e longas, entre ficções e documentários, de diferentes regiões do País, seguidos de mesas-redondas

Os filmes Torre das Donzelas, À Tona e A Bicicleta têm algo em comum: todos tiveram no comando das filmagens uma diretora. As obras serão exibidas na 4ª edição da Elas Fazem Cinema: Mostra de Filmes Dirigidos por Mulheres, no Cine Cultura. A abertura será nesta quinta-feira (05), às 19 horas, numa programação que vai até sábado, com entrada gratuita, com curt...