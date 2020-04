Magazine As descrições de Ouro Fino

“A Igreja, o Largo, quase que quadrado, grande, com o cruzeiro ao centro; o seminário de férias de Santa Cruz [...]bem comprido, com suas árvores frondosas ao fundo.” Essa breve descrição é feita por Laura Ludovico de Melo, mestre em Gestão do Patrimônio Cultural pela PUC Goiás, no artigo Ouro Fino: Um Arraial… Uma Igreja… Um Largo… E Uma Vaga Lembrança na Paisagem, es...