Magazine As copas do mundo na TV

Estima-se que na Copa do Mundo de 1954, a primeira a ser realizada após a introdução da televisão no Brasil, não havia nem 40 mil aparelhos de TV no Brasil e quase nenhum tinha tecnologia para captar os jogos, já que as transmissões por satélite ainda não estavam disponíveis. Viagens internacionais eram caríssimas, mas, mesmo assim, emissoras como Tupi e TV Rio investia...