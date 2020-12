Magazine As arandelas, forma muito antiga das luminárias, hoje servem como objetos de decoração

Muito comum nas fazendas, as arandelas ajudam a levar luz em pontos específicos das casas da zona rural. É uma forma muito antiga das luminárias, historicamente usadas com velas e lâmpadas a óleo. Com os avanços tecnológicos, atualmente as arandelas são ligadas a luz elétrica e servem como objetos de decoração, até mesmo em residências da cidade. Com diversos formatos e mate...