Magazine Ary Toledo é internado com problemas pulmonares e 'depressão profunda' Comediante de 81 anos está no Hospital Sírio-libanês, em São Paulo após recaída de outra crise que teve em junho deste ano

Ary Toledo, de 81 anos, está internado desde o último domingo, 28, no Hospital Sírio-libanês, em São Paulo. A assessoria de imprensa do comediante afirma ao E+ que ele enfrenta uma pneumonia bacteriana aguda, está tratando um fungo no pulmão e sofre com um quadro de "depressão profunda", que o fez perder 25 quilos. O humorista já havia sido hospitalizado entre os dias 23...