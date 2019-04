Magazine Artistas visuais fazem encontro com público no Café Malês para bate-papo

Os artistas visuais Lauro Gontijo e Thays Tyr, que estão com trabalho expostos na exposição Gradil de Renda (foto)no Café Malês até 15 de maio, estarão presentes nesta quinta-feira no local para um bate-papo com o público. O encontro está marcado para se iniciar às 18h30, com entrada franca. Além de abordarem suas trajetórias e poéticas individuais, os artistas pretendem ...