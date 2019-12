Magazine Artistas tocantinenses se apresentam no Centro Cultural UFG Os artistas, com carreiras consolidadas, resolveram juntar desde o início do ano obras de mais de 40 anos de história, com vários discos gravados para presentear o público com músicas e composições de qualidade que retratam a cultura do povo da região norte do Brasil

Os cantores e compositores Dorivã, Genésio Tocantins, Juraíldes da Cruz, Lucimar e Braguinha Barroso (foto), artistas tocantinenses, estão reunidos para o show AmazoniCanToria que será apresentado nesta terça e quarta, sempre às 20 horas, no Centro Cultural UFG. A direção e produção são de Graziela Cortez. O repertório é composto de canções consagradas no c...