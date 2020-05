As redes sociais de artistas plásticos e visuais estão sintonizadas com o momento de pandemia e distanciamento social. A preocupação com a saúde vem sendo expressa em telas, desenhos, grafites, colagens, fotografias. Inspirados na contaminação pelo novo coronavírus, os artistas também manifestam suas insatisfações políticas e seus protestos contra o descaso com a saúde pública. É a força da arte como fator de comunicação e reflexão. O público pode apreciar de casa, visitando essas novas manifestações. O POPULAR selecionou alguns artistas e seus trabalhos que podem ser visitados virtualmente.