Magazine Artistas goianas participam de exposição em um dos museus mais famosos do mundo Mariana Bontempo e Jordana Barale são as duas representantes de Goiás participando da exposição Unveil (Desvendar), realizada no Carrousel du Louvre, em Paris

“Acho que esse é o ápice para qualquer artista. O Louvre é o Louvre, né?”, comemora a fotógrafa e pianista goiana Mariana Bontempo. Ela e a fotógrafa Jordana Barale, hoje radicada em Londres, são as duas representantes de Goiás participando da exposição Unveil (Desvendar), realizada no Carrousel du Louvre, em Paris, que segue até domingo (24). As fotógrafas estão...