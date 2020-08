Magazine Artistas em cartaz

PitágorasNascido em Goiânia, é um dos principais artistas de Goiás, com exposições importantes por diversas cidades do Brasil e também no exterior, como Espanha, EUA e Venezuela. Ele pinta figura fantasmagórica e faz uma crítica também sobre a robotização dos seres humanos. Carlos Mota Morais O goiano tem no currículo mostras significativas, como...