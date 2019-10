Magazine Artistas e produtores se reúnem com secretário Edival Lourenço para discutir Fundo de Cultura Reunião tratou sobre o pagamento dos recursos do mecanismo cultural, a necessidade de diálogo mais aberto com a classe artística e o lançamento do cronograma do edital relativo ao ano de 2019

Em reunião à portas fechadas no gabinete da Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás), no Centro Cultural Marieta Telles, o secretário Edival Lourenço recebeu na manhã desta quinta-feira (17), produtores e artistas proponentes de projetos aprovados no Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC). Na ocasião, foram discutidas pautas sobre o pagamento dos recurs...