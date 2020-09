Magazine Artistas e cartunistas relembram Quino, criador de Mafalda, morto nesta quarta (30) Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, faleceu nesta quarta-feira (30)

Após a morte do cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, nesta quarta-feira (30), diversos artistas lamentaram o ocorrido nas redes sociais. A morte foi anunciada por Daniel Divinsky, editor do cartunista, nas redes sociais. "Morreu Quino e, com isso, todas as pessoas boas deste país e do mundo irão chorar", avisou ele. Quino ganhou noto...