Artistas e amigos lamentam morte de Lúcio Mauro Ator e comediante estava internado há quase quatro meses em hospital no Rio de Janeiro, com problemas respiratórios

Personalidades, artistas e amigos lamentam neste domingo (12) a morte de Lúcio Mauro, aos 92 anos de idade. Ele estava internado há quase quatro meses em hospital no Rio de Janeiro, com problemas respiratórios. Em um texto emocionante na página oficial dele no Instagram, Lúcio Mauro Filho declarou que o pai sempre foi fonte de inspiração. "Me influenciou em tudo. O ...