O teto da Capela Sistina pintado por Michelangelo, o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci e o painel Guernica de Pablo Picasso. Obras famosas mundialmente que têm algo em comum: foram feitas sob encomenda. O mercado da arte sempre foi movimentado pela relação de consumo. Apesar de parte da crítica especializada torcer o nariz para esse tipo de prática, artistas contemporâneos têm feito sucesso ao executar trabalhos sob demanda de seus futuros donos.

“O mercado é muito amplo e não me prendo somente numa tipologia. Tenho trabalhos comissionados, com a necessidade de unificar uma marca ou produto à minha identidade visual, e muitos projetos autorais criados espontaneamente para acervo. Não acredito que exista certo ou errado sobre esse assunto”, comenta o artista plástico e arquiteto Job Bento, de 34 anos, dono de uma arte pop moderna e que é reconhecido na cidade pelas intervenções em grandes murais.

Autodidata, o artista, natural de Angra dos Reis (RJ) e criado em Goiânia, tem a natureza como temática principal. A sua obra é carregada de grafismo, cartoons e tipografias desenhados de forma livre. O seu traço já chamou a atenção de personalidades como a atriz Ingrid Guimarães, a cantora Anitta, o sertanejo Mateus, que forma dupla com Jorge, e dos apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites. “Ter o respeito e o reconhecimento da minha identidade não tem preço.”

Normalmente, o contato com o artista é feito por meio do Instagram, que funciona como portfólio. O cliente manda uma mensagem sobre algum mural que ele viu na rede social ou de alguma outra referência e pergunta como funcionaria para fazer na casa dele. Em seguida, são enviadas fotos do espaço escolhido para receber a obra e as medidas aproximadas. Murais menores e telas são fechados sempre on-line. Já para trabalhos mais elaborados, são marcados encontros presenciais.

Segundo Job Bento, o cliente ajuda em toda a composição da obra e na escolha das cores. “É uma conexão e isso o faz se sentir parte do trabalho”, conta. Depois, é passado o orçamento. No cálculo, o artista leva em consideração a logística para o desenvolvimento da obra, como material, tempo de produção e o seu valor artístico. “No meu caso, a composição de um valor, tanto para telas, murais ou objetos, não é baseada somente em metragem quadrada”, revela.

Em branco

Ser testemunha de todo o processo de criação de uma obra é o que alguns clientes buscam na hora de escolher um quadro. A experiência é oferecida pelo artista plástico Homero, de 31 anos, que acaba de inaugurar galeria em Goiânia. O pintor abriu uma exposição recentemente com 12 telas em branco de variados tamanhos, somente assinadas, para serem comercializadas de R$ 7 mil a R$ 12 mil e produzidas de forma conjunta. “A ideia foi mudar esse conceito de que arte é algo fechado.”

Após vender uma obra em branco, Homero marca uma reunião com o cliente para falar sobre arte. “É basicamente uma psicanálise”, garante. Em seguida, os dois vão para o ateliê para desenvolver o trabalho. “A pessoa participa da concepção e da execução, como na escolha das cores e da técnica. É um carro sendo construído em movimento.” O artista lembra que a ideia surgiu do contato com o público que pedia para acrescentar algo na tela comprada. “Eu gosto dessa interação.”

Homero é conhecido por deixar registros do seu trabalho em Nova York, Chicago, Londres e São Paulo, além de Goiânia, claro. Ele se envolveu com a arte aos 13 anos, quando conheceu a técnica do grafite. Quem adquiriu uma obra dessa forma foi a administradora Karine Franco, de 42 anos, que já acompanha a trajetória de Homero há muito tempo. “Achei incrível essa interação com o artista. O trabalho fica autêntico, com personalidade e do jeito que você quer”, afirma.

Sem interferência

O grafiteiro e artista plástico Marcelo Costa, de 48 anos, responsável pela obra no viaduto da Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, também utiliza o Instagram para negociar a sua arte. Ele conta que, depois de acertado o preço – geralmente R$ 150 por metro quadrado –, faz uma visita para conhecer o ambiente e o tamanho do espaço. “Olho tudo para ficar em harmonia com a pintura que vou fazer”, conta ele, que diz que a prioridade é sempre agradar ao público.

Marcelo já desistiu de fazer murais por não aceitar interferência. “Eu tenho o meu estilo e não posso deixar ninguém mudar. Quando o cliente chega com uma imagem, até faço parecido, só que no meu traço. Sempre vou preservar meu nome”, afirma ele, citando como exemplo o trabalho no viaduto. Ele revelou que o prefeito de Aparecida pediu algo cultural, mas que tivesse conexão com igualdade racial. “Discutimos apenas o tema e ele me deu liberdade para criar.”

O grafiteiro conta que sua obra é muito requisitada em todo o Brasil, mas que tanto trabalho sob encomenda tira o tempo para criar o próprio acervo e, por conta disso, acaba ficando no “anonimato”. “Já tive várias propostas de curadores para fazer uma exposição, mas não deu certo porque não tenho tempo para criar uma série de obras e tudo que faço, vendo”, revela. Autodidata, Marcelo trabalhou alguns anos com desenho publicitário e atualmente dá aula de grafite.

Com essência

Criar alternativas para se consumir arte sempre fez parte do mercado e na maioria das vezes a estratégia é defendida por curadores. “O convívio com a instância mercadológica num sistema capitalista é inevitável e natural. Não vejo problema em fazer barulho para se vender e é apenas mais uma forma para sair daquele modelo tradicional consumido em sua maioria por colecionadores. Claro que é preciso sempre ter senso crítico para não transformar tudo num espetáculo gratuito”, analisa o crítico de arte Marcus Lontra.

Quem também é a favor dessa forma forma de se consumir arte é o professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, Rubens da Silva. “A gente tem muito arraigado o conceito romântico, mas o pintor precisa vender para sobreviver. Muitas vezes, ele está desesperado precisando de dinheiro e faz algo voltado mais para o comercial. Isso não é pecado se a maneira que ele encontrou foi interessante. Evidentemente, tem pintores que topam fazer qualquer negócio para aparecer e sempre vai ter coisa boa e ruim no meio disso”, diz.

Já para o crítico e curador Gilmar Camilo, toda ação comercial é saudável quando o artista tem comprometimento com a arte e com a própria ação dele no circuito. “Ele não pode perder a sua essência”, ressalta. Para Gilmar, essas ações valem a pena quando o pintor tem um trabalho substancialmente poderoso em termos estéticos. “Quem faz somente por encomenda não tem condições de projetar sua carreira. Ele pode ter o sucesso comercial por um tempo, mas é efêmero. O mais importante na carreira é fazer boas exposições”, complementa.

Questão de escolha

A artista plástica Heiridiane Milhomem, de 26 anos, faz murais decorativos desde o final do ano passado. Segundo ela, tem cliente que pede árvore, borboleta e passarinho para o quarto de bebê ou para a sala. Por conta dessa interferência, a pintora prefere não assinar seus murais. “Tomei essa decisão porque encaro isso apenas como um serviço e não como arte. Creio que quando eu tiver 100% de liberdade para produzir, vou deixar minha marca”, comenta.

Heiridiane começou a decorar casas no final do ano passado, depois de alguns pedidos no Instagram. “Eu não fazia isso antes. Foi uma possibilidade de mercado que surgiu e ainda estou na parte de experimentação e de reconhecimento”, ressalta. A artista diz que o preço depende do tamanho e da complexidade da pintura. “Cobro R$ 200 por dia. Se for um desenho pequeno, vou finalizar em um dia”, conta ela, que também tem linha de produção em óleo sobre tela.

Liberdade de veteranos

Difícil encontrar algum artista veterano que não tenha começado a carreira fazendo também trabalhos sob encomenda. Siron Franco, por exemplo, na adolescência fazia retratos de pessoas. Ele visitava os clientes para desenhar rostos. “Com esse dinheiro, eu comprava material para produzir e estudar pintura. Naquela época, fazia para agradar, hoje não mais”, diz ele, que aceita fazer trabalhos em locais públicos ou privados apenas se tiver total liberdade criativa, caso do seu monumento Caleidoscópica instalado em 2016 na Praça Cívica.

O artista plástico G. Fogaça, dono de obras em locais públicos na capital, como o monumento em homenagem à bossa nova no cruzamento da Avenida 85 com a Avenida T-9, afirma que não toparia fazer uma obra se não tivesse liberdade na produção para trabalhar o tema definido. “Seria muito chato uma imposição, nem pelo dinheiro toparia. Quem encomenda um trabalho artístico já tem a ideia de que o autor empregará seu estilo e que é fundamental respeitar a sua linguagem”, conta.