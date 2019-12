Magazine Artistas cobram até R$ 4 mil para enviar vídeos a fãs; entenda Este tipo de serviço, que chegou com mais força no Brasil nos últimos meses, já existe nos Estados Unidos há alguns anos

Você já imaginou a possibilidade de pagar R$ 500 para receber um recado de um artista em forma de vídeo? Pois diversos nomes brasileiros conhecidos do público têm cobrado esta quantia para tal. Este tipo de serviço, que chegou com mais força no Brasil nos últimos meses, já existe nos Estados Unidos há alguns anos. ...