O ano de 2020 começou com boas promessas na música, muitos projetos de lançamentos de discos, em todos os estilos. Seria um grande ano musical. Fãs esperavam com ansiedade. Mas poucos músicos conseguiram realizar os planos após a chegada da pandemia do coronavírus e muitos tiveram de mudar as datas, adiando os lançamentos de seus álbuns. Outros fizeram lançamentos apenas virtuais. E houve também os que anteciparam seus lançamentos para levar diversão aos fãs.

Entre os adiados, está o disco Chromatica, o sexto da carreira de Lady Gaga, que seria lançado no dia 10. Diante da pandemia, a cantora disse que não era hora de fazer um evento. Já Alicia Keys, que tinha programado para 20 de março o lançamento de A.L.I.C.I.A, resolveu adiar para 15 de maio. Enquanto isso, ela lançou três singles do novo álbum e o remix da faixa Underdog. O cantor Sam Smith lançaria To Die For em maio, mas adiou. Além da alteração da data, o terceiro disco da carreira do astro também terá seu título mudado e ganhará adições. O britânico postou recado aos fãs, desejando força nesse momento, e disse que lançará o disco provavelmente em 5 de junho.

Confira os discos que já foram lançados e estão disponíveis em plataformas digitais.