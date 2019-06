Magazine Artista plástico Roos morre aos 72 anos em Goiânia Ele estava internado desde o dia 18 de maio com uma infecção

O artista plástico Roosevelt de Oliveira Lourenço, de 72 anos, conhecido como Roos, morreu nesta quinta-feira (06), em Goiânia. Segundo pessoas próximas, ele estava internado desde o dia 18 de maio com uma infecção. O velório será na Funerária Fênix e o sepultamento no Cemitério Parque, mas os horários ainda não foram definidos. No Facebook, alguns cole...