Magazine Artista plástico Lauro Gontijo abre calendário 2020 da Vila Cultural Cora Coralina Telas mesclam fotos de natureza e paisagem urbana

A lata de refrigerante e o coco verde jogados no chão da cidade servem como inspiração para o processo criativo do artista plástico brasiliense Lauro Gontijo, de 37 anos, que abre hoje, às 16 horas, com a mostra individual Jardim, a temporada de exposições da Vila Cultural Cora Coralina. Doze trabalhos, em óleo sobre tela de pequenas e grandes dimensões, estarão e...