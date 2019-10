O artista plástico goiano Rodrigo Godá está com a exposição Aspecto da Contemporaneidade em cartaz até 11 de novembro, no Hall da Biblioteca Central, na Área 1 da PUC Goiás. A mostra conta com curadoria de Aguinaldo Coelho. Estão em exibição oito obras, das quais sete pinturas e uma gravura. Os trabalhos são recentes e foram produzidos nos últimos cinco anos. Na carreira, ele participou de diversas individuais, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Havana. Gdoá coleciona vários prêmios na trajetória, caso do 13º Salão Nacional de Arte Moderna da Bahia (2006), Prêmio Aquisição do Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte, além de figurar em importantes coleções. Nascido em Goiânia, o pintor é autodidata e sua formação foi iniciada na infância em cursos livres de artes. Trabalha com desenho e pintura, inserindo a escrita, sempre relacionando uma técnica à outra. Hall da Biblioteca Central, na Área 1 da PUC Goiás – Setor Universitário. Visitação de segunda a sexta das 7 às 22 horas, e aos sábados, de 7 às 12 horas. Entrada franca.