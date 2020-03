A artista plástica Maria Guilhermina aproveitou o início da quarentena para produzir arte. A escultura Ternura Mundial acaba de ser concluída e foi feita em pau-brasil. A inspiração veio da fase angustiante pela qual passa o mundo. “Todos estamos globalizados num só patamar, somos iguais no sentimento no recuo ao silêncio. Gostaria dessa união universal, mas de outra forma, não pela contaminação do nefasto vírus” explica a autora.

Guilhermina conta que colheu o invólucro de um bambu que trouxe simbolismos. “Ele se abriu, mostrando sua superfície acetinada de ouro velho. À noite se fechou como se abraçasse a si mesmo. No outro dia, eu o coloquei atrás da escultura e logo ele a abraçou carinhosamente. Uma lâmina vegetal do bambu abraçando outro vegetal, o pau-brasil, que deu origem ao nome do nosso País. Enviei uma imagem da escultura ao pintor Sérgio Bello, pernambucano que há 35 anos vive em Paris. Ele definiu que era o embrião da esperança nascente. Isso completou minha intenção de unir. Vamos nos abraçar espiritualmente”, convoca Guilhermina.