Magazine Artista goiano Selon vence concurso de Novos Talentos em Murais SP Escolha de 5 obras vencedoras foi realizada pela internet. Goiano foi o mais votado

O artista visual goiano Selon, de 35 anos, foi o mais votado no concurso Novos Talentos em Murais SP e como prêmio fará empenas (pinturas nas alturas) em importantes prédios de São Paulo. O resultado foi divulgado no sábado (27) no site www.muraissp.com.br. Para conquistar o público, Selon criou uma obra geométrica, com perspectiva, abstrata e nas co...