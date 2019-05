Magazine Artista eclético

Nascido em São Paulo (SP), Fábio Correa Ayrosa Galvão, o Fábio Jr., tornou-se um dos artistas mais carismáticos e queridos pelos fãs. Ao lado de Roberto Carlos, ele é um dos principais representantes do gênero romântico no Brasil. Ele começou a carreira no grupo Os Colegiais, no qual tocava com os irmãos. Em 1971, depois de passar por outros conjuntos, seguiu voo solo e grav...