Magazine Arthur se revolta com Fiuk, que briga com Camilla durante festa no BBB21 Embalada por um show de Dennis DJ, a noitada resultou num selinho triplo entre o cantor, Gilberto e Sarah, que caminham para consolidarem o novo G3 do reality show

Com a casa do Big Brother Brasil 21 já com um número reduzido de participantes, as alianças do jogo vêm se redesenhando, o que culminou numa festa agitada e cheia de desentendimentos entre a noite desta sexta (26) e a madrugada de sábado (27). Fiuk foi um dos principais nomes da noite, protagonizando momentos de diversão e também de briga. Embalada por um show d...