Um terço do ano já foi, repararam?

Cochicho

Na política, vale-tudo. A moda é conversar escondendo a boca para não possibilitar a leitura labial, o mesmo que jogadores e técnicos de futebol já fazem há mais tempo. Escondem o jogo. Coisa boa certamente não é. E a transparência?

Sinal dos tempos

O festejado compositor Carlinhos Lyra reaviva seu talento, depois de 25 anos sem gravar, no CD Além da Bossa. Músicas inéditas e participações como as de Marcos Vale, Antônio Adolfo e João Donato. Independente, vende o CD por e-mail (carlos.lyra@infolinc.com.br).

Pódio

A goianiense Adriane Beatriz de Souza Serapião foi sabatinada por cinco catedráticos e aprovada para o último grau na carreira universitária, como professora titular na Unesp. Mora há anos em Campinas (SP) e é a primeira na história do curso de computação na universidade, cargo com apenas 5% de vagas. A família comemora aqui e o sucesso dela, lá.

No Copa

Curtir o Copacabana Palace é sempre uma boa pedida. Por isso, Christina Reis e Araken voaram quinta-feira para o Rio de Janeiro, aproveitando para comemorar o aniversário dela, no sábado. Com eles, os empresários Sebastião Rodovalho e Genesi e Gegê Geraes e Rosely – estes, comemorando 30 anos de casados.

Da Mama

Cerca de 2 mil visitantes são esperados na terceira edição do Domingo da Mama, com palestra da consultora de estilo Osséria Mars, dia 5, no EuroPark Residence. Homenagem às mães e mulheres, das 8 às 18 horas, reunindo 60 expositores na feira de arte, artesanato e produtos.