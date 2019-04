Pedalada da Fé: 87 quilômetros entre Anápolis e Trindade na próxima sexta-feira

Da Paixão

Na sexta-feira, da Paixão de Cristo, além da bacalhoada, peixada e reflexão em família, prevê-se a Pedalada da Fé. Nada menos do que 87 quilômetros, saindo de Anápolis rumo ao santuário de Trindade. As doações das inscrições serão para as obras dos vicentinos da Igreja Nossa Senhora de Fátima da Vila Jaiara anapolina, informa o coordenador Francisco Moreira.

Perdas

No corre-corre do dia a dia, um instante sem brigas políticas, futebolísticas e amores perdidos. Choremos e oremos por nossos entes que partiram, casos da psicóloga Sui-Mei, do economista Luiz Murilo e do advogado Oswaldo Leão Neto. Pessoas muito queridas nos meios sociais, deixaram lacunas.

Crustáceos

Os empresários Jaime Prezotto e Luiz Carlos mais uma vez bombaram com o festival de camarão, realizado na JP Steak, quarta-feira. Foi o sétimo e, como é cada vez mais disputado, este mês já está programada a oitava edição – será dia 25. A música também rola, combinando com o ambiente, caso dos músicos RafaTom e André Buenno.

Semanão

Hoje, Domingo de Ramos, celebram-se a esperança, a alegria, a presença de Jesus na passarela da vida. Vamos viver uma semana de festejos e alegria familiar, com uma dose de contrição à reflexão interior. Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa, englobando o dia de Tiradentes. De um lado, bares e restaurantes lotados e, de outro, igrejas também.

Goiânia, saudades

A festa que reuniu pessoas amigas de muitos anos vividos, na chácara de Roberto Crispim-Ida, acabou recebendo mais de cem participantes. Mil fotos durante o dia todo de domingo passado, uma, inclusive, antológica, com o enorme grupo espalhado e aconhegado. Gente daqui e de vários lugares fez a alegria reinar. Consenso: “Queremos mais”.

"Gostar de futebol é diferente de torcedor de time, sem fanatismo”

Pelé