Judas? Tá na moda faz tempo...

Aproveitem

Goiás hoje tem boas opções de turismo em Pirenópolis, Caldas Novas, Três Ranchos, cidade de Goiás, Corumbá e outras menos votadas. Contudo, Goiânia oferece atrativos a quem fica. No Teatro Sesc Centro, por exemlo, quinta, sexta e sábado, tem teatro com os grupos Giro 8, Ateliê do Gesto e Cia. Flor de Cerrado. Sempre às 20 horas.



Mulheres de ação

A advogada Maria José das Neves Duarte, presidente e fundadora da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica de Goiás, ganhou homenagem da Assembléia Legislativa pelos 30 anos de atuação. Evento prestigiado por Piedade Filgueiras, de Minas Gerais, e pela desembargadora Heloisa Marques, presidente da entidade brasiliense.



Big Apple

Mário Cascão Machado e sua mulher Ione Tereza Arruda Mendes Machado, procuradora da Fazenda Nacional, estão em Nova York desde o dia 10. Comemoraram o aniversário dele, dia 11, e o de casamento, dia 14. Foram um dia a Miami e já estão retornando a Brasília, onde moram, garantindo: “Curtimos muito”.



Te contei?

-Márcio Luiz Moura-Ana Cristin e o filhão João Guilherme testemunharam o casamento dia 13 dos advogados Guiherme Tavares e Sara Martins, dia 13, em Montes Claros (MG).

-Nériton Ribeiro autografa mais um livro, dessa vez no Clube de Engenharia, quarta-feira, a partir das 19 horas. O romance Em Outra Dimensão é ambientado em Goiânia e uma das passagens citadas é a passagem por aqui do beatle Paul McCartney. Confiram.



Ressaca da Aleluia

A dupla Darlan Pires & João Marcos vai agitar o Jaó Pesca Bar e Restaurante, hoje. Entrada gratuita, com couvert. Darlan é também produtor musical e percussionista de Jorge & Mateus, enquanto seu parceiro é compositor, tendo vários hits gravados por estrelas sertanejas.