Executiva recebe embaixador na abertura do consulado honorário da Geórgia, em Goiás

Felicidades

Repetindo a dose de quem aniversaria no Natal, na companhia saudável de

Jesus Cristo, os do último dia do ano também tinham bons motivos para

sorrir, trocar abraços, gentilezas e transmitir o Feliz 2020. Lista puxada pelo presidente da Fieg Sandro Mabel e pelo engenheiro Dolzonan da Cunha Mattos. E mais Gener Sampaio Leite,…