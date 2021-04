A artesã Andréa Fernandes de Assunção, de 44 anos, sempre admirou o cuidado de sua mãe com as plantas, mas achava que não levava o mesmo jeito. A quarentena provou o contrário. As duas estão juntas em casa desde o início da pandemia e recomendações de isolamento social. O período, no entanto, coincidiu com a piora do quadro depressivo da mãe. “Ela já não queria cuidar das plantas. Resolvi movimentar tudo aqui em casa e assumir o cuidado — das plantas e da minha mãe”, conta.

Andréa encontrou no quintal uma maneira de manter a positividade. “Pensava que quando ela melhorasse, gostaria de ver suas plantas bonitas novamente”, explica. Entre as muitas suculentas, flores de maio, orquídeas, onze horas, samambaias e trevos, Andréa encontrou uma nova paixão. “Fiz amigos virtuais, trocamos ideias sobre plantas e incentivos. É uma terapia tê-las em casa”, comenta. Com a melhora de sua mãe, o cuidado com o espaço agora é a quatro mãos.