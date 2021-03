Magazine “Arte que causa interrogação tem muito valor”, diz o curador Wagner Barja Especialista fala em entrevista ao POPULAR sobre situação da área e sobre obra digital vendida nos EUA por mais de US$ 69 milhões

O mundo das artes tomou um susto após uma colagem do americano Mike Winkelmann, o Beeple, ser vendida num leilão por US$ 69,3 milhões, um recorde no segmento digital. Batizada de Everydays: The First 5,000 Days, uma coleção de desenhos e animações fez história ao se tornar a terceira mais cara entre os artistas vivos, em todos os tipos de suporte. O recorde absoluto ...