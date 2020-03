Com as galerias também de portas fechadas, a maneira que os artistas plásticos têm de mostrar e realizar as vendas de seus trabalhos tem sido exclusivamente on-line. A abertura da nova exposição individual de Marcelo Solá já estava montada, tinha data marcada, pôster e catálogo impressos e mais de 100 convidados confirmados. “Iríamos abrir no dia 16 de março, mas, três dias antes, já estávamos conversando se seria viável”, conta. Mesmo antes da publicação do decreto, optou pelo adiamento do vernissage. “Sabemos que a contaminação é uma crescente. Pensamos na saúde de todos com a decisão”, afirma.

Enquanto ainda não podem “voltar com tudo”, ele dá dicas de como o público que admira os trabalhos dos artistas pode auxiliar nesse momento. “A maioria das galerias está on-line, com as artes à mostra e à venda venda. Está todo mundo a mil: já tem algumas dando descontos, uma boa oportunidade de efetuar compras.”

Em tempos de quarentena, a principal saída da população em isolamento dentro de suas casas está em um dos principais setores da cultura: o audiovisual. Filmes, séries, música, podcasts. Na era do streaming, haja opção para atender à demanda. Apesar disso, o setor sofre nos últimos anos com problemas nos financiamentos, como no caso da não liberação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

“Parou tudo que exige a presença física das pessoas. Nesse momento, os mais prejudicados têm sido principalmente os prestadores de serviços, que não têm carteira assinada, trabalhando via CNPJ”, explica Raphael Gustavo, produtor audiovisual e secretário-geral da GoFilmes – Associação das Produtoras Independentes de Cinema e TV de Goiás. As semanas indeterminadas de estagnação do setor provocou um grande número de adiamentos de gravações e início de projetos para o segundo semestre.

No mercado cultural, a maioria das pessoas não é empregada em regime de CLT. Na área do audiovisual, grande parte desses profissionais recebe por diárias – por exemplo, em um set de filmagem. Elas ganham no dia que trabalham. A liberação de recursos de editais é uma das principais soluções para contornar a situação, segundo Raphael. “Com a efetuação do pagamento dos projetos aprovados no Fundo de Arte e Cultura, por exemplo, uma solução seria antecipar os contratos desses profissionais autônomos, fazer o pagamento adiantado de metade do cachê e garantir uma fonte de renda para eles.”

A impossibilidade de realização de eventos e atividades que gerem aglomerações de pessoas também envolve o setor do audiovisual. Cancelamentos de festivais de cinema, fechamentos de salas de exibição, adiamento de estreias de superproduções. Pensando no futuro – ainda incerto – quando as atividades poderão voltar a ser realizadas, o mercado se depara com outro problema: o público, afetado economicamente, não poderá gastar o mesmo que antes em ingressos para assistir filmes, bem como a diversas outras atividades culturais.