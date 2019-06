Magazine Arte, moda e fetichismo

O couro está quase sempre associado ao fetichismo por trás da própria peça do guarda-roupa. No filme Interior. Leather Bar (2017), os diretores James Franco e de Travis Mathews, por exemplo, embarcam no movimento gay de Nova York para recriar cenas deletadas do longa Parceiros da Noite (1980). Apesar de não serem necessariamente relacionados, o couro e o fetiche são,...