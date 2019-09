Magazine Arte e cenografia têm bonde e avenida como personagens

Éramos Seis atravessará três décadas que marcaram a história do País e da cidade de São Paulo: 1920, 1930 e 1940. E, especialmente, por meio de dois personagens especiais, o bonde e a Avenida Angélica, a passagem de tempo será identificada facilmente. No início da trama, os arredores da Avenida Angélica terão uma inspiração bucólica, com direito a carroça e animais. C...