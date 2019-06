Magazine Arraiá no Martim Cererê tem shows de forró e coco de roda Passarinhos do Cerrado, Tronco de Angico e Trio Aruá, com participação de Iran Silva, anima festa

O Centro Cultural Martim Cererê vai ser palco, neste sábado, de festa junina que une tradições do arraiá goiano com as do São João pernambucano. A festa, que começa às 16 horas, terá apresentação de coco de roda com o grupo Passarinhos do Cerrado (foto) e Tronco de Angico, com a participação de Iran Silva, de Pernambuco. A festa será encerrada com forró, com o tr...