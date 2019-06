Magazine Arraiá de Trindade 2019 reúne barraquinhas e quadrilha Programação segue até sábado com início Circuito Goiano de Quadrilhas. A entrada é franca

Trindade recebe até sábado (15) a primeira etapa do 13º Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas 2019. A estrutura para receber a festa está montada no Carreiródromo e oferece barracas com comidas típicas, fogueira, fogos de artifício, dança e animação. A festa, realizada em parceria entre prefeitura e Federação das Quadrilhas Juninas de Goiás, tem entrada franca, sempre a...