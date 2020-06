Magazine Arraiá da Veveta

Ivete Sangalo preparou uma festa de São João, amanhã, às 22 horas, com transmissão no seu canal no YouTube. A live foi batizada de Arraiá da Veveta, e para ela a artista preparou um repertório especial, com clássicos juninos, como Isso Aqui Tá Muito Bom, Asa Branca e Xodó, além de grandes sucessos da carreira, como Arerê e Tempo de Alegria, além de canções do novo EP,...