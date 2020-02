Magazine Arquivo Histórico Estadual realiza evento sobre produção do conhecimento

O Arquivo Histórico Estadual recebe, nesta sexta-feira, às 9 horas, a arquivista Heloisa Esser dos Reis para ministrar a palestra Educação e Pesquisa em Arquivos: Importância do Acervo Histórico para a Produção do Conhecimento, com entrada franca. Arquivista na Universidade Federal de Goiás desde 1999, a palestrante é mestre em Tecnologia pelo Centro Federal de Educação Te...